Журнал «ОНКОХИРУРГИЯ» включен в перечень ВАК Журнал «ОНКОХИРУРГИЯ» включен в перечень
российских рецензируемых научных журналов (ВАК),
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук
редакции 2010 года
  • 2014 год
  • 2013 год
  • 2012 год
  • 2011 год
  • 2010 год
  • 2009 год
  • 2008 год

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию журнал «ОНКОХИРУРГИЯ».

Журнал «Онкохирургия» Издание призвано довести до читателя все современные тенденции и достижения по различным направлениям хирургической онкологии. Внедрение новых высокотехнологичных и постоянное совершенствование существующих методов диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями требует от врачей различных специальностей глубоких знаний по смежным разделам медицинской науки. Дальнейший прогресс в хирургической онкологии невозможно представить без тесного сотрудничества онкологов и хирургов на основе современных знаний и общих подходов к лечению больных со злокачественными опухолями различных локализаций.

Основной задачей журнала является информирование врачей различных специальностей о современных достижениях онкохирургии. Журнал рассчитан как на научных работников, так и на врачей-практиков.

В журнале публикуются оригинальные статьи, экспериментальные работы, обзоры по актуальным проблемам клинической онкологии, интересные случаи из практики, дискуссионные статьи.

Редколлегия журнала предлагает вам опубликовать результаты своей научной и практической деятельности на страницах издания.

Полагаем, что журнал «Онкохирургия» будет востребован широкой медицинской общественностью и послужит мощным толчком к объединению врачей различных специальностей в борьбе против злокачественных новообразований.

Издательство
«Бионика Медиа»

Москва, ул. Профсоюзная, 57
(в здании НИИ "Полиграф")
Тел.: +7(495) 786-25-57
E-mail:
URL: bionika-media.ru


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