Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию журнал «ОНКОХИРУРГИЯ».

Издание призвано довести до читателя все современные тенденции и достижения по различным направлениям хирургической онкологии. Внедрение новых высокотехнологичных и постоянное совершенствование существующих методов диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями требует от врачей различных специальностей глубоких знаний по смежным разделам медицинской науки. Дальнейший прогресс в хирургической онкологии невозможно представить без тесного сотрудничества онкологов и хирургов на основе современных знаний и общих подходов к лечению больных со злокачественными опухолями различных локализаций.

Основной задачей журнала является информирование врачей различных специальностей о современных достижениях онкохирургии. Журнал рассчитан как на научных работников, так и на врачей-практиков.

В журнале публикуются оригинальные статьи, экспериментальные работы, обзоры по актуальным проблемам клинической онкологии, интересные случаи из практики, дискуссионные статьи.

Редколлегия журнала предлагает вам опубликовать результаты своей научной и практической деятельности на страницах издания.

Полагаем, что журнал «Онкохирургия» будет востребован широкой медицинской общественностью и послужит мощным толчком к объединению врачей различных специальностей в борьбе против злокачественных новообразований.